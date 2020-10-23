Замглавы МИД РФ отметил важность немедленного вывода террористов из зоны карабахского конфликта

23 октября заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов встретился с послом Армении в России Варданом Тоганяном. В ходе встречи они обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом «Арменпресс» осведомился из сообщения МИД РФ.

“Была подчеркнута недопустимость переброски боевиков из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки в регион и необходимость их немедленного вывода”, - говорится в сообщении МИД России.