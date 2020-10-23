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Замглавы МИД РФ отметил важность немедленного вывода террористов из зоны карабахского конфликта

Замглавы МИД РФ отметил важность немедленного вывода террористов из зоны карабахского конфликта

23 октября заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов встретился с послом Армении в России Варданом Тоганяном. В ходе встречи они обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом «Арменпресс» осведомился из сообщения МИД РФ.

“Была подчеркнута недопустимость переброски боевиков из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки в регион и необходимость их немедленного вывода”, - говорится в сообщении МИД России.


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