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Японские ученые назвали неожиданное последствие COVID-19

Японские ученые назвали неожиданное последствие COVID-19

 Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является выпадение волос, а также одышка, слабость в течение продолжительного времени, к таким выводам пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщил телеканал NHK.

Ученые выяснили, что среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются симптомы одышки – 11%, слабости – 10%, нарушений обоняния – 10%, кашля – 4%, нарушений вкусовых ощущений – 2%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Более того, через два месяца после появления симптомов COVID-19 четверть выписавшихся пациентов стали жаловаться на выпадение волос.

Ученые отмечают, что аналогичные симптомы замечены и у тех, кто переболел лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, но допускают, что это может быть связано и с психологическими переживаниями пациентов, переболевших COVID-19.

 

 

 


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