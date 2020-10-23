Полиция переходит на усиленную службу в рамках борьбы с распространением COVID-19

Полиция переходит на усиленную службу по борьбе с распространением COVID-19. Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Полиция Армении.

“Даже после начала боевых действий на границах нашей страны полиция, несмотря на расширение своих функций и перенаселенность, продолжала операции против распространения эпидемии.

В то же время, учитывая психологическое состояние общества, полиция воздерживалась от преследования правонарушителей в максимально возможной степени, полагаясь на высокое самосознание общества, довольствуясь предупреждениями и увещаниями.

К сожалению, выясняется, что некоторые наши граждане имеют недопонимание о гражданском долге и общественном самоконтроле и открыто игнорируют соблюдение правил безопасности, в результате чего резко возросло число заболевших COVID-19.

Сегодня это вопрос не только общественного здравоохранения, но и национальной безопасности, поскольку это создает серьезные проблемы для уже переполненных медицинских учреждений.

Такая ситуация недопустима.

Полиция с сегодняшнего дня переходит на усиленный режим службы.

В полном объеме будут осуществляться все функции по контролю за соблюдением правил противоэпидемической безопасности.

Нарушители правил безопасности будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа.

Призываем граждан с пониманием отнестись к необходимости подобных действий и в сотрудничестве с полицейскими способствовать нашей победе и на этом фронте”, - говорится в сообщении полиции.