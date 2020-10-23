МИД РФ прокомментировал возможность вовлечения ОДКБ в процесс урегулирования карабахского конфликта

МИД России рассмотрел возможность вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности в урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА-Новости”, замглавы МИД России Александр Панкин в связи с этим отметил, что конфликт продолжается на территории Нагорного Карабаха, он не был перенесен на территорию Армении, поэтому говорить об участии ОДКБ не приходится. Он считает это правильным.

“Конфликт не переместился на территорию Армении, официальных заявлений от Армении не поступало. ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока же речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан армянами как часть своей территории, и возможно не будет признан. Говорить о задействовании оборонного потенциала ОДКБ некорректно”, - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что для обращения в ОДКБ агрессия должна быть направлена против Армении. Пока рано оценивать некоторые действия Азербайджана против Армении как агрессию. “Если будет нападение на Армению, мы подадим заявку. Вначале, мы должны обратиться в ООН, представить, что против нас идет агрессия, и мы в соответствии с Уставом ООН подаем заявку на самооборону, мы обращаемся в ОДКБ. Все это регулируется”, - сказал Кочарян, добавив, что в данном случае говорить об этом пока рано.