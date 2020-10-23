Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 12% затруднились ответить. При этом 63% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 14% затруднились ответить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всероссийский телефонный опрос проводился 16-18 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.