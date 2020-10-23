Тегеран не намерен вступать в гонку вооружений, заявил иранский посол

Тегеран после отмены особого режима поставок вооружений (так называемого эмбарго) не намерен вступать в гонку вооружений в регионе, будет действовать, исходя из разумных оборонных потребностей, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей", - сказал посол, отвечая на вопрос, какие виды вооружений страна готова экспортировать и с кем уже ведутся переговоры по закупке оружия после отмены особого режима поставок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что особый режим поставок вооружений будет снят с Ирана в течение пяти лет, сделки возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. СВПД в первоначальном виде не прожил и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.