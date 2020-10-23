В России впервые выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России суточный прирост заболевших COVID-19 обновил рекорд. В 85 регионах выявили 17 340 новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

У 27,7 процента заразившихся симптомов нет. Выздоровели 11 263 человека, 283 умерли.

На первом месте по числу новых заболевших — Москва (5478, на тысячу с лишним больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (710), Подмосковье (472), Нижегородская (366), Ростовская (299), Свердловская (268), Архангельская (263) области, Красноярский край (259), Воронежская область (256), Республика Алтай (219) и Забайкалье (219). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (восемь), Ненецком автономном округе (пятеро) и на Чукотке (двое).

Вчера оперштаб сообщил о 15 971 зарегистрированном за сутки случае. Сегодня темпы прироста вновь ускорились до 1,2 процента,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 480 646 человек, из них более 25,5 тысячи погибли, свыше 1,11 миллиона вылечились.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 42 миллиона, из них как минимум 1,13 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (8,4 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,76 миллиона) и Бразилия (5,3 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Францию, Испанию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.