ВОЗ обеспечит Wikipedia правдивой информацией о COVID-19

Стремление рассказать правду о новом коронавирусе в противовес ложным сведениям и слухам стало побудительным мотивом для взаимодействия между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, являющейся владельцем сайта общедоступной интернет-энциклопедии Wikipedia. Как сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, партнеры "объявили о сотрудничестве в расширении доступа общественности к свежей и наиболее надежной информации о COVID-19".

Благодаря такому взаимодействию "люди повсеместно смогут иметь доступ и делиться инфографикой ВОЗ, видеоматериалами и другими мультимедийными данными, касающимися общественного здравоохранения, в цифровом хранилище - "Викискладе" (Wikimedia Commons). Это даст возможность более чем 250 тыс. добровольным редакторам Wikipedia расширить освещение тематики COVID-19, по которой сейчас представлено более 5,2 тыс. статей на 175 языках,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Равный доступ к достоверной информации о здравоохранении имеет критически важное значение для обеспечения безопасности и информирования людей во время пандемии", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Наше новое сотрудничество с Wikimedia Foundation расширит доступ к надежным данным ВОЗ", - подчеркнул он.