В Степанакерте слышны звуки взрывов: ДОПОЛНЯЕТСЯ
В Степанакерте дважды были слышны звуки взрывов. Как передает корреспондент «Арменпресс», сигналов воздушной тревоги не поступало, по всей вероятности, работала противовоздушная оборона Армии обороны Арцаха.
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