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В Степанакерте слышны звуки  взрывов: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте слышны звуки  взрывов: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте дважды были слышны звуки взрывов. Как передает корреспондент «Арменпресс», сигналов воздушной тревоги не поступало, по всей вероятности, работала противовоздушная оборона Армии обороны Арцаха.


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