“Прекратите терроризм”: в Страсбурге армяне протестуют перед зданием ЕСПЧ

В Страсбурге тысячи армян проводят акцию протеста перед Европейским судом по правам человека.

Как передает «Арменпресс», они требуют от международного сообщества адекватной реакции на турецко-азербайджанскую агрессию, направленную против Арцаха.

Для участия в митинге перед зданием ЕСПЧ армяне прибыли в Страсбург как из разных городов Франции, так и из разных европейских стран - Бельгии, Польши, Нидерландов.

До начала акции один из участников призвал собравшихся при появлении провокаторов без лишних слов передать их полицейским. Участники выдвигали требования об исключении Турцию из НАТО. Отмечалось: “Европейцы никогда не сотрудничали с террористами, так должно быть и теперь”. Активистка по имени Стелла призвала аплодировать местной полиции, которая находится рядом с ними, охраняя безопасность участников. “Мы все сегодня в очень сложной ситуации, мы здесь, и мы сделаем все возможное, чтобы быть рядом с Вами. Мы сильны. Диаспора может многое изменить, как например, мотивировать принятие правильных решений”, - сказала Стелла, добавив, что они хотят жить в мирном и счастливом Арцахе и Армении. Она подчеркнула, что они должны озвучивать свои требования, а международное сообщество должно их выслушать и отреагировать соответствующим образом.

Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв в Арцахе, а затем аплодировали солдатам, которые в данный момент находятся на границе и ведут бой. В руках участников были плакаты с лозунгами “Остановить терроризм”, “Остановить убийцу Эрдогана”, “Ваше молчание – преступление”, “Мы хотим мира”, “Ваше молчание убивает мой народ”, “Мальчики, умирать мельзя” и др. Они “Айастан”, “Ар-Цах”, “Эрдоган и Алиев – террористы”, “Франция - друг армян”.

Даже проливной дождь не помешал им продолжать свою акцию протеста, во имя того, чтобы их голоса были услышаны в международном сообществе.

Участники акции передали письмо с их требованиями представителю Европейского суда по правам человека.