Федеральная Служба безопасности РФ обнаружила террористов, призывающих к созданию халифата

Федеральная служба безопасности России опубликовала видеоматериал задержания террористов в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”.

Ранее ФСБ сообщала, что в Карачаево-Черкесии и в Дагестане пресечена деятельность двух ячеек международных террористов из “Ат-Такфир валь-Хиджра”, призывающих к свержению светской власти и к созданию халифата. У исламистов были конфискованы три гранаты, три пистолета, гильзы различного калибра, холодное оружие, а также экстремистская литература.

Из видеоматериала видно, как сотрудник ФСБ говорит, что распространение экстремистской идеологии приведет к хаосу. На что задержанный заявляет: “Хаоса не будет, наоборот, будет порядок”.

Оперативники при задержании радикалов заходят на частные территории, в дома. В Дагестане во время одного из арестов им пришлось разбить дверь квартиры в многоквартирном доме.