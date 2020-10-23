Искусство не знает границ: бельгийский музыкант-армянин сыграл в мечети Шуши

13:43, 23 Հոկտեմբեր, 2020

В Верхней мечети Шуши выступил первый виолончелист Брюссельского национального филармонического оркестра Севак Аванесян, который уже исполнил “Крунк” Комитаса в обстрелянном ракетами храме Святого Спасителя в Шуши. В мечети музыкант представил “Танец огня” австрийского виолончелиста иранского происхождения Киана Солтани.

Как сообщает «Арменпресс», Севак Аванесян опубликовал видеоматериал на своей странице в Facebook, отметив, что искусство не знает границ.

“Я очень счастлив, что нахожусь в этой недавно отреставрированной персидской мечети. Это свидетельствует о том, насколько армяне ценят культуру, вне зависимости от религии. Сейчас мы боремся с исламистскими террористами, но мы защищаем мечеть всеми возможными средствами”, - написал Севак Аванесян.

8 октября азербайджанцы дважды обстреляли ракетами Храм Святого Спасителя в Шуши, ранив трех российских журналистов.

Севак Аванесян родился в Ереване в 1989 году. Он - ученик Медеи Абраамян. В раннем возрасте Севак со своей семьей переехал в Бельгию. В 20 лет он окончил Королевскую консерваторию Брюсселя, а затем одновременно учился в Капелле королевы Елизаветы Бельгии и в аспирантуре в Берлине. Он победитель ряда международных конкурсов. Он и его брат Грачья Аванесян образовали трио, которое называется “Трио Аванесян”. Музыканты успешно выступали на сценах разных стран.