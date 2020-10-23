Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
13:15, 23 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Маранджян Эдвард Артушович, 2000 г. р.
- Ованнисян Геворг Зограбович, 1984 г. р.
- Ованнисян Гор Зограбович, 1986 г. р.
- Авакян Ара Сеникович, 1981 г. р.
- Арутюнян Нарек Сеникович, 1988 г. р.
- Габриелян Игорь Григорьевич, 1977 г. р.
- Амбарцумян Амбарцум Альбертович, 1989 г. р.
- Аветян Гегам Жораевич, 1971 г. р.
- Даниелян Гарик Азатович, 1990 г. р.
- Месропян Овсеп Мгерович, 1991 г. р.
- Айрапетян Аршак Ванушович, 1977 г. р.
- Айвазян Владимир Карапетович, 1982 г. р.
- Никалян Армен Самвелович, 1981 г. р.
- Григорян Айк Давидович, 1985 г. р.
- Аветисян Грачья Саакович, 1993 г. р.
- Мартиросян Араик Гачаевич, резервный состав, 1989 г. р.
- Багдасарян Арам Гургенович, резервный состав, 1969 г. р.
- Григорян Карен Гургенович, резервный состав, 1976 г. р.
- Мирзоян Сашик Ашотович, резервный состав, 1962 г. р.
- Сагинян Саркис Рафаелович, резервный состав, 1984 г. р.
- Аперян Юрик Левонович, резервный состав, 1961 г. р.
- Нечаев Александр Васильевич, 2001 г. р.
- Мхитарян Никогос Эдвардович, 2000 г. р.
- Бабаджанян Давид Гарникович, 2001 г. р.
- Акопян Нвер Азатович, 2001 г. р.
- Овсепян Арутюн Артурович, 2001 г. р.
- Егиазарян Гор Гарегинович, 2000 г. р.
До публикации этих имен было известно о 900 погибших.
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