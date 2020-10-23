Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Маранджян Эдвард Артушович, 2000 г. р. Ованнисян Геворг Зограбович, 1984 г. р. Ованнисян Гор Зограбович, 1986 г. р. Авакян Ара Сеникович, 1981 г. р. Арутюнян Нарек Сеникович, 1988 г. р. Габриелян Игорь Григорьевич, 1977 г. р. Амбарцумян Амбарцум Альбертович, 1989 г. р. Аветян Гегам Жораевич, 1971 г. р. Даниелян Гарик Азатович, 1990 г. р. Месропян Овсеп Мгерович, 1991 г. р. Айрапетян Аршак Ванушович, 1977 г. р. Айвазян Владимир Карапетович, 1982 г. р. Никалян Армен Самвелович, 1981 г. р. Григорян Айк Давидович, 1985 г. р. Аветисян Грачья Саакович, 1993 г. р. Мартиросян Араик Гачаевич, резервный состав, 1989 г. р. Багдасарян Арам Гургенович, резервный состав, 1969 г. р. Григорян Карен Гургенович, резервный состав, 1976 г. р. Мирзоян Сашик Ашотович, резервный состав, 1962 г. р. Сагинян Саркис Рафаелович, резервный состав, 1984 г. р. Аперян Юрик Левонович, резервный состав, 1961 г. р. Нечаев Александр Васильевич, 2001 г. р. Мхитарян Никогос Эдвардович, 2000 г. р. Бабаджанян Давид Гарникович, 2001 г. р. Акопян Нвер Азатович, 2001 г. р. Овсепян Арутюн Артурович, 2001 г. р. Егиазарян Гор Гарегинович, 2000 г. р.

До публикации этих имен было известно о 900 погибших.