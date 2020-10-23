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Франция направит раненым в Арцахе медицинскую помощь

Франция направит раненым в Арцахе медицинскую помощь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна раненым в Арцахе направит медицинскую помощь. Как передает «Арменпресс», об этом Агентству “DPA” сообщил источник, близкий к Елисейскому дворцу.

Подробности станут известны уже в ближайшие дни.

Агентство сообщает, что Макрон в Елисейском дворце 22 октября провел переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном. Президент Франции в очередной раз подчеркнул, что единственным вариантом выхода из сложившейся ситуации являются переговоры. При этом он добавил, что для восстановления диалога необходимы  “мирные условия”.

До встречи с Арменом Саркисяном Макрон провел по два телефонных разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.


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