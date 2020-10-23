Концерт для Арцаха: известные армянские музыканты выступят с новой программой

Группа известных армянских музыкантов 26 октября выступит с программой “Концерт для Арцаха”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Instagram сообщил рок-музыкант, солист группы “System of a down” Серж Танкян.

В концерте примут участие американский певец армянского происхождения, продюсер Сепух Симонян, рок-музыкант, солист группы “System of a down” Серж Танкян, автор-исполнитель в стиле авангард-фолк Арто Тундбояджян, ливанский музыкант армянского происхождения, скрипач Ара Маликян и другие.

Концерт проводится по инициативе “Creative Armenia” и Всеобщего армянского благотворительного союза. Цель концерта - широкое информирование о проблеме Арцаха и призыв принять участие в сборе средств для Арцаха.

По всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом ранним утром 27 сентября Азербайджан начал военные действия с привлечением Турции и наемников-террористов. Обстреливаются даже мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, вследствие чего в различных районах Арцаха погибают гражданские лица. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира проводят различные акции с призывом осудить агрессию Азербайджана, направленную против Арцаха, и требуя признать независимость Арцаха.