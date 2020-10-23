Эдгар Аветисян: настало время слоган «СДЕЛАНО В АРМЕНИИ» превратить в эталон качества во всем мире

Министерство экономики РА разработало и вынесло на общественное обсуждение решение «О временном запрете на ввоз в Республику Армения товаров турецкого происхождения», которое вступит в силу 31 декабря 2020-го года. Какова реакция местного бизнеса на это? Об этом мы побеседовали с Эдгаром Аветисяном, генеральным директором компании PROFAL - ведущего производителя алюминиевых дверей, окон и стеклянных конструкций.

- Как Вы относитесь к постановлению правительства РА о запрете ввоза товаров турецкого производства?

- Принятие этого закона, безусловно, имеет стратегически важное значение для нашей страны. В каком-то смысле оно несколько запоздало, но тем не менее, более чем актуально. Пока решение не вступило в силу, нужно использовать это время на перепрофилирование и поиск альтернатив – новых поставщиков и партнёров. Нет такого турецкого продукта, альтернативу которому невозможно найти в Армении у армянских производителей или среди продуктов, импортированных с других рынков. Нет такого сырья, которое невозможно приобрести у поставщиков из других стран. Отказ от турецкой продукции должен быть осуществлен не только силой закона, но и быть сознательным решением каждого из нас: как потребители мы должны пересмотреть наши подходы не только на практике, но и на эмоциональном уровне.

- В таком случае достаточно ли потенциала у армянского производителя, чтобы обеспечивать рынок после запрета на ввоз товаров турецкого производства?

- В прошлом году из Турции в Армению было импортировано товаров турецкого происхождения на сумму 268.1 млн. долларов, из которых 21.6 млн. составляют недрагоценные металлы и изготовленные из них продукты. Сейчас самое время предпринять соответствующие шаги для пересмотра партнёрских отношений. PROFAL, как компания с многолетним опытом специализации в этой области, считает это возможным, поскольку всегда приобретала сырьё у ведущих европейских поставщиков. Мы готовы использовать весь свой производственный потенциал для закрытия возможного разрыва, который может образоваться в результате трансформации рынка. Несмотря на то, что пока прошло очень мало времени, могу отметить, что многие наши коллеги в сфере производства уже выказали готовность полного отказа от турецкой продукции, отдав приоритет европейскому сырью, а в случае готового продукта – местным товарам. Поскольку явно заметно повышение спроса в этом направлении, мы сейчас ведем переговоры с зарубежными поставщиками, чтобы те рассматривали Армению в качестве постоянного партнёра и, в случае крупных заказов, предоставляли нам более льготные условия и конкурентные цены. Для нас очень важно, чтобы местные компании имели возможность использовать только лучшее сырьё, и могли предлагать местному и международному потребителю только самое качественное.

- Какими должны быть последующие шаги местного бизнеса в этой ситуации?

- Сейчас каждый шаг должен быть направлен только на победу. Используя весь наш потенциал и возможности, мы преодолеем и этот вызов, и это испытание. Я призываю всех своих коллег, представителей армянского бизнеса, тех, кто закладывал основы армянского производства и представителей местных стартапов отказаться от турецкой продукции. Мы, исходя из своего опыта, можем сказать, что это возможно.

Уважаемые коллеги, настало время доказать, что для нас нет ничего невозможного. Мы можем сделать нашу страну сильнее, работать на процветание нашей Родины. Я уверен, что мы одержим победу на всех фронтах, благодаря нашей сплочённости, совместной борьбе и усилиям. Всё зависит от ответственного подхода каждого из нас. Своим трудом мы создадим новую культуру армянского производства, сформируем мощную экономику и сильную страну, армянскую продукцию марки «СДЕЛАНО В АРМЕНИИ» сделаем новым эталоном высшего качества в во всем мире. А значит, за работу!