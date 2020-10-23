Сергей Смбатян присоединился к гуманитарной акции, объединяющей мировых деятелей культуры

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Мальтийского филармонического оркестра Сергей Смбатян передал гонорар за свой предстоящий концерт Фонду Ассамблеи армян для оказания содействия детям Арцаха.

Как передает «Арменпресс», Государственный симфонический оркестр Армении сообщает, что он-лайн концерт Сергея Смбатяна и Мальтийского филармонического оркестра состоится 14 ноября, будет исполнена увертюра Людвига ван Бетховена “Кориолан”. Гонорар, полученный за этот концерт, дирижер направил на инициативу Ассамблеи армян.