В военных действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха, погиб бывший депутат Национального собрания Армении Давид Матевосян.

О его гибели сообщила дочь Матевосяна. “Отец, посвятивший всю свою жизнь делу свободной и счастливой Армении, погиб во имя Армении...”, - написала на своей странице в социальной сети Эрмине Матевосян.

Давид Матевосян родился 22 марта 1960 году в селе Карчеван Мегринского района. Окончил армянский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-гидротехник.

В 1982 - 1983 гг. работал в Агаракском горном управлении, в 1983 - 1984 гг. - инженером в управлении ирригационных и оросительных систем Мегри, в 1984 - 1985 гг. - инструктором Мегринского райкома ЛКСМ, в 1985 - 1991 гг. - директором Карчеванского госхоза, в 1991 - 1995 гг. - начальником отдела ВД Мегри. В 1995 г. Давид Матевосян был избран депутатом Национального собрания первого созыва, был беспартийным, членом фракции “Республика”.