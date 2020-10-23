Саммит глав стран Центральной Азии перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Очередная третья консультативная встреча президентов республик Центральной Азии, которая должна была состояться в текущем году в Бишкеке, из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год и скорее всего состоится в Туркмении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств с коронавирусом и сохраняющейся неопределенности со сроками преодоления этой пандемии до конца этого года вряд ли удастся провести очередную, третью консультативную встречу", - сказал Камилов в интервью газете "Правда Востока". По его словам, Туркмения предложила провести у себя третью встречу в 2021 году.

"Мы, будучи сопредседателем консультативного совета, полностью поддерживаем данное предложение Туркменистана и надеемся провести следующий центральноазиатский консультативный саммит с широкой и содержательной программой", - сообщил Камилов. По его мнению, после встречи в Туркмении очередной саммит можно будет провести в Бишкеке.

По мнению высокопоставленного дипломата, перенос встречи не означает, что страны региона "сбавили скорость" по развитию и углублению регионального сотрудничества. По его убеждению, для всех пяти государств Центральной Азии многостороннее сотрудничество имеет приоритетное значение.

Предложение проводить консультативные встречи глав государств Центральной Азии выдвинул в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первая подобная встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая - в ноябре 2019 года в Ташкенте, где был принят регламент их проведения - один раз в год, третью встречу планировалось провести в Бишкеке.