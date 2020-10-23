Азербайджан обстреливает села Мартунинского района Арцаха, в том числе и Красный Базар

Ряд сел Мартунинского района Арцаха, в том числе Красный Базар, обстреливаются из “Смерча”. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, предоставляя последние данные об агрессии Азербайджана в направлении мирных населенных пунктов.

“В ночь с 22 на 23 октября в Мартакерте и в Мартунинском районе было неспокойно. В результате артобстрела города Мартакерта в жилом доме по адресу ул. А. Сахарова 7 сгорели две квартиры. Пожарным спасателям Мартакертского района удалось быстро потушить огонь, благодаря чему он не перекинулся на другихе квартиры.

По предварительным данным, противник в этом направлении вел огонь из установки “Град”. К счастью, человеческих потерь нет. На рассвете под прицелом Азербайджана оказались села Красный Базар и Тагавард Мартунинского района. Здесь применяется реактивная система залпового огня “Смерч”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщила ГСЧС Арцаха.