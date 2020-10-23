Европейские индексы - 22-10-20

МОСКВА, 23 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.12% и составил 12543.06 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 5785.65 пункта, а российский RTSI вырос на 1.03% и составил 1155.24 пункта.