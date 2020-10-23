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Начался визит главы МИД Армении в США: Мнацаканян встретился с заместителем госсекретаря

Начался визит главы МИД Армении в США: Мнацаканян встретился с заместителем госсекретаря

Начался рабочий визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь министерства Анна Нагдалян на своей странице в Facebook сообщила, что Мнацаканян проводит встречу с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

“Начался рабочий визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в США. Министр Мнацаканян проводит встречу с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером”, - написала Анна Нагдалян.

Госсекретарь США Майк Помпео 23 октября в Вашингтоне проведет отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В Вашингтоне также встреча сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому конфликту.


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