АО опубликовала новое видео, свидетельствующее о присутствии наемных террористов
23:22, 22 Октябрь, 2020
Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новое видео, свидетельствующее о присутствии наемных террористов в зоне конфликта.
Как передает Арменпресс, в видеоролике боевики в непривычной для азербайджанских военнослужащих форме ходят в разные стороны и очевидно находятся под воздействием психотропных препаратов.
Армия обороны обращает внимание на то, что террористы совершенно равнодушны к раненым соратникам.
Армия обороны сообщает, что все террористы, которые видны в видеоролике, уничтожены подразделениями Армии обороны и добровольческими отрядами.
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