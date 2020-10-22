АО опубликовала новое видео, свидетельствующее о присутствии наемных террористов

Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новое видео, свидетельствующее о присутствии наемных террористов в зоне конфликта.

Как передает Арменпресс, в видеоролике боевики в непривычной для азербайджанских военнослужащих форме ходят в разные стороны и очевидно находятся под воздействием психотропных препаратов.

Армия обороны обращает внимание на то, что террористы совершенно равнодушны к раненым соратникам.

Армия обороны сообщает, что все террористы, которые видны в видеоролике, уничтожены подразделениями Армии обороны и добровольческими отрядами.