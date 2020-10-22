Россия нас поддержит там, где это возможно: Никол Пашинян

Армения чувствует поддержку России и, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, будет и в дальнейшем. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью информагентству «Интерфакс».

«Ждете ли вы от России помощи если не в военном, то в финансовом плане? Могут ли от России быть послабления, выделен кредит или установлены льготные цены на энергоносители? Еще до конфликта вы вели переговоры о снижении цен на газ. Обсуждались ли эти вопросы с главой правительства РФ во время его визита в Ереван?» - спросил журналист.

В ответ Никол Пашинян сказал: «Конечно, обсуждали экономические вопросы. Сейчас мы чувствуем поддержку России и, уверен, что в дальнейшем будем чувствовать и Россия нас поддержит там, где это возможно».