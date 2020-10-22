Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
22:10, 22 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии:
- Халатян Григор Севадаевич, 2001 г.р.
- Мнацаканян Карен Карапетович, 2002 г.р.
- Бабаян Арменак Мнацаканович, 2000 г.р.
- Мурадян Хачик Месропович, 2001 г.р.
- Даниелян Давид Амаякович, 2000 г.р.
- Хекоян Рафик Заликович, 2000 г.р.
- Костандян Вреж Арсенович, 2000 г.р.
- Аветисян Сурик Ишханович, 2001 г.р.
- Закарян Шота Азизович, 2001 г.р.
- Асламазян Агван Смбатович, 2000 г.р.
- Наапетян Илья Ваанович, 2001 г.р.
- Саркисян Ваге Саркисович, 2000 г.р.
- Агамалян Ваге Саакович, 2000 г.р.
- Барсумян Степа Давидович, 2001 г.р.
- Акопян Давид Ишханович, 2001 г.р.
- Ованнисян Нарек Артурович, 2000 г.р.
- Бадалян Макич Арутюнович, 2002 г.р.
- Балбабян Лева Рафаелович, 1983 г.р.
- Тадевосян Вардан Сережевич, 1980 г.р.
- Ованнисян Вараздат Левикович 1995 г.р.
- Мкртчян Размик Галустович, 1999 г.р.
- Ананян Самвел Анатольевич, 1988 г.р.
- Петросян Бабкен Артурович, 1993 г.р.
- Киракосян Зограб Абраамович, 1985 г.р.
- Сафарян Бадал Геворкович, 1965 г.р.
- Арутюнян Степа Варужанович, 2001 г.р.
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