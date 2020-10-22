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Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии:

  1. Халатян Григор Севадаевич, 2001 г.р.
  2. Мнацаканян Карен Карапетович, 2002 г.р.
  3. Бабаян Арменак Мнацаканович, 2000 г.р.
  4. Мурадян Хачик Месропович, 2001 г.р.
  5. Даниелян Давид Амаякович, 2000 г.р.
  6. Хекоян Рафик Заликович, 2000 г.р.
  7. Костандян Вреж Арсенович, 2000 г.р.
  8. Аветисян Сурик Ишханович, 2001 г.р.
  9. Закарян Шота Азизович, 2001 г.р.
  10. Асламазян Агван Смбатович, 2000 г.р.
  11. Наапетян Илья Ваанович, 2001 г.р.
  12. Саркисян Ваге Саркисович, 2000 г.р.
  13. Агамалян Ваге Саакович, 2000 г.р.
  14. Барсумян Степа Давидович, 2001 г.р.
  15. Акопян Давид Ишханович, 2001 г.р.
  16. Ованнисян Нарек Артурович, 2000 г.р.
  17. Бадалян Макич Арутюнович, 2002 г.р.
  18. Балбабян Лева Рафаелович, 1983 г.р.
  19. Тадевосян Вардан Сережевич, 1980 г.р.
  20. Ованнисян Вараздат Левикович 1995 г.р.
  21. Мкртчян Размик Галустович, 1999 г.р.
  22. Ананян Самвел Анатольевич, 1988 г.р.
  23. Петросян Бабкен Артурович, 1993 г.р.
  24. Киракосян Зограб Абраамович, 1985 г.р.
  25. Сафарян Бадал Геворкович, 1965 г.р.
  26. Арутюнян Степа Варужанович, 2001 г.р.

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