Для Армении принципиальный вопрос - вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян

Когда идут военные действия, очень некстати обсуждать вопросы об уступках. Как сообщает Арменпресс, в интервью информагентству «Интерфакс» об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, на какие уступки готова Армении и может ли речь идти о передаче семи районов Азербайджану или выводе армянских вооруженных сил из зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

«Силы самообороны Нагорного Карабаха находятся в окопах и прямо сейчас силы террористических группировок, которые были привезены в Азербайджан со стороны Турции, атакуют конкретно позиции сил самообороны Нагорного Карабаха. Понимаете ситуацию тех людей, которые борются там, между прочим, не против армии Азербайджана, а против террористов, когда я скажу, что мы готовы на компромисс с этими террористами. Я сказал, что мы готовы на компромисс с Азербайджаном», - сказал премьер.

Никол Пашинян подчеркнул, что для Армении очень важный и принципиальный вопрос - вопрос статуса Нагорного Карабаха.

«Но сейчас весь этот процесс вышел из контекста нагорно-карабахской проблемы. Первое дело, которое мы должны сделать - возвратить процесс в русло переговоров по Нагорному Карабаху.

Присутствие террористов будет иметь конкретные последствия не только для нашего региона, но и для стран вблизи нашего региона. К сожалению, несмотря на то, что региональные страны официально признали присутствие террористических группировок в зоне карабахского конфликта, пока что они не предприняли конкретных антитеррористических действий. Это главный момент, главное препятствие, которое не позволяет нам прийти к дипломатическому решению.

Сперва нужно решить вопрос террористов. Потому что, если они зарегистрируют успехи здесь, они пойдут дальше на юг и на север. Потому что это их профессиональная деятельность - терроризировать, дестабилизировать, и для них нет большой разницы, где это делать», - подчеркнул Пашинян.