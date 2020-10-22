Пока позиция Азербайджана не изменится, нереально говорить о дипломатическом решении: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся своего вчерашнего заявления о том, что, по крайней мере на данном этапе, карабахский вопрос не имеет дипломатического решения. Как сообщает Арменпресс, в интервью информагентству «Интерфакс», премьер-министр отметил, что договоренность о прекращении огня нарушалось как минимум дважды.

«Конечно, Азербайджан винит в этом армянскую сторону, что, мол, это мы нарушили договоренность. Но мы же знаем, где правда. Дипломатическое решение означает компромисс. Проблема в том, что история всего переговорного процесса, и, в частности, история переговорного процесса последних лет, показала, что если Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для него этот компромисс сразу же становится неприемлемым. В тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего. И так продолжается в течение долгого времени.

И вот что я имею в виду: пока подобная позиция Азербайджана не изменится, нереально говорить о дипломатическом решении. Но дипломатическая работа необходима, чтобы изменить эту позицию Азербайджана. И я очень высоко оцениваю усилия, которые вкладывают сопредседатели Минской группы ОБСЕ и, в частности, Россия», - сказал премьер.

На вопрос, на данном этапе можно ли констатировать, что дипломатическая работа продолжается и будет продолжаться, Пашинян ответил положительно.

«Нам нужно прийти к каким-то решениям быстро. Но в этом промежутке, особенно после двух сорванных договоренностей в Москве и по инициативе президента Франции, после срыва, когда, казалось бы, все согласовано, я не считаю реальным скорое дипломатическое решение. Но это не значит, что я этого не хочу, не готов вкладывать все необходимые усилия для этого. Это моя объективная оценка позиции Азербайджана. Причем это не столько позиция Азербайджана, сколько позиция Турции, которая отражается через позицию Азербайджана», - подчеркнул премьер-министр.