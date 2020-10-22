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ВС Азербайджана обстреливают город Мартакерт и близлежащие населенные пункты

ВС Азербайджана обстреливают город Мартакерт и близлежащие населенные пункты

В настоящее время вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Мартакерт и близлежащие населенные пункты. Об этом в беседе с Арменпресс сказала наша коллега Лусине Закарян.

«Сегодня и город, и прилегающие к нему населенные пункты подверглись интенсивному обстрелу. В настоящий момент снова обстреливаются, но не интенсивно», - сказала Закарян.

Лусине Закарян отметила, что в результате обстрела нет жертв и раненых.


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