ВС Азербайджана обстреливают город Мартакерт и близлежащие населенные пункты
21:54, 22 Октябрь, 2020
В настоящее время вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Мартакерт и близлежащие населенные пункты. Об этом в беседе с Арменпресс сказала наша коллега Лусине Закарян.
«Сегодня и город, и прилегающие к нему населенные пункты подверглись интенсивному обстрелу. В настоящий момент снова обстреливаются, но не интенсивно», - сказала Закарян.
Лусине Закарян отметила, что в результате обстрела нет жертв и раненых.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен