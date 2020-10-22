Карабахский конфликт - не борьба за территорию, он начался с этнического противоборства: Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивает, что нагорно-карабахский конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. Как сообщает Арменпресс, об этом президент России сказал на заседании клуба «Валдай».

«К сожалению, это факт, когда в Сумгаите а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать», - сказал Путин.

Он добавил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу.

«Поверьте мне, это была напряженная работа по сближению. В каких-то моментах казалось, что еще чуть-чуть, еще один шаг и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут», - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что погибли тысячи людей.

Президент России обратил внимание на тот факт, что за 10 лет войны в Афганистане погибло 13 тысяч человек, а потери за этот короткий период - тысячи.

«А сколько раненых, сколько людей страдают, дети. Это особая ситуация для нас», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что создана Минская группа, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США, которые несут ответственность за переговорный процесс. По словам президента России, очевидно, что все участники этого процесса искренне хотят разрешения ситуации, но никто не заинтересован в этом так, как Россия, потому что все это происходит на их глазах.

«Все участники переговорного процесса искренне стремятся, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом не заинтересован больше России. Мне бы очень хотелось чтобы этот компромисс был найден. Вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь с президентом Алиевым и с премьер-министром Пашиняном. В день по нескольку раз говорю с ними по телефону. Наши министр иностранных дел, министр обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте. В очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. 23-го числа они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее», - заключил Путин.