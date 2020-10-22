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Депутат парламента Норвегии призывает свою страну прекратить продажу оружия Турции

Депутат парламента Норвегии призывает свою страну прекратить продажу оружия Турции

Член норвежского парламента и лидер партии Красных Бьорнар Мокснес призывает правительство Норвегии прекратить продажу оружия и оборонного оборудования Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат заявил в парламенте, обращаясь к министру иностранных дел страны.

«Норвегия не может сидеть сложа руки, когда член НАТО Турция вовлечена в создание новой гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, когда пострадали десятки тысяч людей. Пока Эрдоган поставляет в Азербайджан оружие, беспилотники и боевиков из Сирии, Норвегия должна прекратить продавать Турции оружие и оборонное оборудование», - сказал депутат.


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