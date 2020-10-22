ПВО Арцаха уничтожили очередной азербайджанский Bayraktar TB2 турецкого производства
Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили еще один азербайджанский беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства.
Как сообщает Арменпресс, министерство обороны Арцаха опубликовало видео и фото остатков турецкого беспилотника.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 20:46 Царукян заявил, что откладывает все политические противоречия
- 20:19 Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных боевых действий
- 19:56 ПВО Арцаха уничтожили очередной азербайджанский Bayraktar TB2 турецкого производства
- 19:39 НАТО впервые призвала Турцию использовать свое влияние для примирения в Карабахе
- 19:35 Армия обороны ведет боевые действия в селах Шехер и Дживан
- 19:29 Турецкая лира опустилась до рекордно низкого уровня
- 19:28 Посол Армении представил белорусскому парламентарию следствия агрессии Азербайджана против Арцаха
- 19:15 Военнопленный азербайджанец рассказал о турецких специалистах на командных пунктах ВС Азербайджана
- 19:06 Армянская община Израиля провела акцию протеста с требованием признания независимости Арцаха
- 18:47 Применения российских ВС в Нагорном Карабахе не планируется: депутат Госдумы РФ
- 18:30 Канада призывает третьи стороны не вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт
- 18:17 Царукян будет освобожден под залог
- 18:14 Военные эксперты РФ держат на контроле тему присутствия боевиков в Карабахе
- 18:06 Предстоящие на 23 октября мероприятия
- 17:55 РФ продолжает активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне НК: Захарова
- 17:54 Боррель призвал внешние стороны прекратить подстрекательскую риторику по Карабаху
- 17:44 Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19
- 17:32 Азиатские индексы - 22-10-20
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-10-20
- 17:30 Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
- 17:28 Умерла актриса, ставшая прообразом Белоснежки для американского мультфильма
- 17:21 ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
- 17:12 Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19
- 16:58 По неофициальным данным, у Азербайджана до 10 000 убитых: МО опубликовало видеоматериал
- 16:41 Жозеп Боррель подчеркнул необходимость возвращения за стол переговоров
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 4926 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
09:52, 17.10.2020
Просмотрели 3394 раз Террористов могут уничтожить и на территории Азербайджана. Турция уже вошла в Азербайджан
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 3319 раз Милан признал независимость Арцаха
00:57, 19.10.2020
Просмотрели 3157 раз Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 3038 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху