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ПВО Арцаха уничтожили очередной азербайджанский Bayraktar TB2 турецкого производства

ПВО Арцаха уничтожили очередной азербайджанский Bayraktar TB2 турецкого производства

Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили еще один азербайджанский беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. 

Как сообщает Арменпресс, министерство обороны Арцаха опубликовало видео и фото остатков турецкого беспилотника.


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