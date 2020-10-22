Посол Армении представил белорусскому парламентарию следствия агрессии Азербайджана против Арцаха

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевондян 22 октября провел встречу с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадием Давыдько.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в ходе встречи посол представил ситуацию, ставшей результатом развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха агрессии, осуществляемой при прямой военно-политической поддержке Турции и участии привлеченных с Ближнего Востока боевиков. Отмечено, что азербайджанская сторона не только игнорирует достигнутые ранее две договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, но и продолжает провокационные боевые действия, таргетируя населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе собор Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя) в Шуши.

Руководитель делегации парламента Беларуси в Межпарламентской ассамблее православия Г.Давыдько был ознакомлен с международной реакцией, включая также принятые национальными парламентами целого ряда стран резолюции и заявления, осуждающие агрессию против Нагорного Карабаха, вовлеченность Турции и привлечение иностранных боевиков.