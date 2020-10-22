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Армянская община Израиля провела акцию протеста с требованием признания независимости Арцаха

Армянская община Израиля провела акцию протеста с требованием признания независимости Арцаха

Армянская община в столице Израиля Иерусалиме провела акцию протеста с требованием признания независимости Арцаха, осуждения агрессии Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении и прекращения продажи оружия Азербайджану. Как сообщает Арменпресс, акция прошла перед зданием МИД Израиля.

Акция протеста армянской общины началась с исполнения государственного гимна Республики Армения. Протестующие были одеты в защитные маски с изображением флага Арцаха, развернули флаги Республики Армения и Арцаха, а также плакаты с лозунгами «Пора признать независимость Республики Арцах», «Прекратите продажу оружие Азербайджану», «Эрдоган - террорист» и др.

Фото: Hodaya Kalman/TPS


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