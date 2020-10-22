Применения российских ВС в Нагорном Карабахе не планируется: депутат Госдумы РФ

Применения российских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе не планируется, такая позиция согласована с Минобороны России, предпринимаемые сейчас меры для достижения положительного результата в решении конфликта достаточны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в беседе с НСН, что не исключает десантную операцию как один из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе.

«В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации», - подчеркнул Красов.