Предстоящие на 23 октября мероприятия
18:06, Октябрь 22, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 20:46 Царукян заявил, что откладывает все политические противоречия
- 20:19 Тоноян встретился с жителями населенных пунктов, прилегающих к зоне активных боевых действий
- 19:56 ПВО Арцаха уничтожили очередной азербайджанский Bayraktar TB2 турецкого производства
- 19:39 НАТО впервые призвала Турцию использовать свое влияние для примирения в Карабахе
- 19:35 Армия обороны ведет боевые действия в селах Шехер и Дживан
- 19:29 Турецкая лира опустилась до рекордно низкого уровня
- 19:28 Посол Армении представил белорусскому парламентарию следствия агрессии Азербайджана против Арцаха
- 19:15 Военнопленный азербайджанец рассказал о турецких специалистах на командных пунктах ВС Азербайджана
- 19:06 Армянская община Израиля провела акцию протеста с требованием признания независимости Арцаха
- 18:47 Применения российских ВС в Нагорном Карабахе не планируется: депутат Госдумы РФ
- 18:30 Канада призывает третьи стороны не вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт
- 18:17 Царукян будет освобожден под залог
- 18:14 Военные эксперты РФ держат на контроле тему присутствия боевиков в Карабахе
- 18:06 Предстоящие на 23 октября мероприятия
- 17:55 РФ продолжает активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне НК: Захарова
- 17:54 Боррель призвал внешние стороны прекратить подстрекательскую риторику по Карабаху
- 17:44 Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19
- 17:32 Азиатские индексы - 22-10-20
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-10-20
- 17:30 Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
- 17:28 Умерла актриса, ставшая прообразом Белоснежки для американского мультфильма
- 17:21 ФСБ РФ предотвратила теракт в Московском регионе
- 17:12 Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19
- 16:58 По неофициальным данным, у Азербайджана до 10 000 убитых: МО опубликовало видеоматериал
- 16:41 Жозеп Боррель подчеркнул необходимость возвращения за стол переговоров
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 4926 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
09:52, 17.10.2020
Просмотрели 3394 раз Террористов могут уничтожить и на территории Азербайджана. Турция уже вошла в Азербайджан
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 3319 раз Милан признал независимость Арцаха
00:57, 19.10.2020
Просмотрели 3157 раз Омбудсмен Армении получил сообщение об обезглавливании азербайджанцами армянского солдата
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 3038 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху