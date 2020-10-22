РФ продолжает активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне НК: Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия продолжает свои активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Захарова заявила об этом на брифинге 22 октября.

«Мы продолжаем активные посреднические усилия, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта. В частности, урегулирование нагорно-карабахского конфликта обсуждалось 20-21 октября в Москве в ходе отдельных встреч главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как и прежде, мы работаем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - отметила Захарова.