Время в Ереване: 11:07:36,   22 Октябрь

РФ продолжает активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне НК: Захарова

РФ продолжает активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне НК: Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия продолжает свои активные посреднические усилия для прекращения кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Захарова заявила об этом на брифинге 22 октября.

«Мы продолжаем активные посреднические усилия, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта. В частности, урегулирование нагорно-карабахского конфликта обсуждалось 20-21 октября в Москве в ходе отдельных встреч главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как и прежде, мы работаем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - отметила Захарова.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации