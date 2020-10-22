Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
17:30, 22 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии:
- Варданян Мкртич Хачатурович, 1987 г.р.
- Баласанян Хачатур Сергеевич, 1985 г.р.
- Григорян Ваник Аракелович, 1984 г.р.
- Саакян Гарник Робертович, 1985 г.р.
- Марданян Айк Ромикович, 1979 г.р.
- Бабаджанян Алексей Алексеевич, 1978 г.р.
- Геворкян Артур Рубикович, 1980 г.р.
- Киракосян Армен Асатурович, 1984 г.р.
- Мелконян Сероб Самвелович, 1989 г.р.
- Шахмурадян Акоп Манвелович, 1995 г.р.
- Киракосян Артур Аветисович, 1977 г.р.
- Аветисян Арсен Саакович, 1985 г.р.
- Давтян Гагик Хачатурович, 1977 г.р.
- Тадевосян Вагаршак Арутюнович, 1981 г.р.
- Ганадян Шаген Лаврентьевич, 1978 г.р.
- Мкртчян Саргис Феликсович, 1994 г.р.
- Саркисян Аршалуйс Гагикович, 1996 г.р.
- Резервист Гаджинян Ованес Ашотович, 1981 г.р.
- Овсепян Артур Сосович, 1987 г.р.
- Гулярян Арам Вазгенович, 1992 г.р.
- Резервист Амирханян Мхитар Мартикович, 1989 г.р.
- Эдильян Араик Араратович, 1995 г.р.
- Хачатрян Майис Вазгенович, 1987 г.р.
- Енокян Артак Самвелович, 2000 г.р.
- Есаян Вашиктор Гришаевич, 1986 г.р.
- Григорян Армен Гагикович, 1988 г.р.
- Ованнисян Грант Араратович, 1991 г.р.
- Симонян Геворг Григорьевич, 1987 г.р.
- Андреасян Жирайр Суликоевоч, 1977 г.р.
- Мартиросян Армен Сейранович, 1987 г.р.
- Мисакян Аркадий Тигранович, 1985 г.р.
- Карапетян Арутюн Гамлетович, 1996 г.р.
- Гогорян Арен Александрович, 1991 г.р.
- Гаспарян Сирекан Аарон, 1994 г.р.
- Варосян Аветик Арсенович, 1990 г.р.
- Оганян Вахтанг Агванович, 1996 г.р.
- Резервист Гулинян Нвер Жораевич, 1996 г.р.
- Резервист Арушанян Эдуард Грантикович, 1972 г.р.
- Срапионян Арман Артакович, 1999 г.р.
- Акопян Давид Гагикович, 2000 г.р.
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