Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии:

Варданян Мкртич Хачатурович, 1987 г.р. Баласанян Хачатур Сергеевич, 1985 г.р. Григорян Ваник Аракелович, 1984 г.р. Саакян Гарник Робертович, 1985 г.р. Марданян Айк Ромикович, 1979 г.р. Бабаджанян Алексей Алексеевич, 1978 г.р. Геворкян Артур Рубикович, 1980 г.р. Киракосян Армен Асатурович, 1984 г.р. Мелконян Сероб Самвелович, 1989 г.р. Шахмурадян Акоп Манвелович, 1995 г.р. Киракосян Артур Аветисович, 1977 г.р. Аветисян Арсен Саакович, 1985 г.р. Давтян Гагик Хачатурович, 1977 г.р. Тадевосян Вагаршак Арутюнович, 1981 г.р. Ганадян Шаген Лаврентьевич, 1978 г.р. Мкртчян Саргис Феликсович, 1994 г.р. Саркисян Аршалуйс Гагикович, 1996 г.р. Резервист Гаджинян Ованес Ашотович, 1981 г.р. Овсепян Артур Сосович, 1987 г.р. Гулярян Арам Вазгенович, 1992 г.р. Резервист Амирханян Мхитар Мартикович, 1989 г.р. Эдильян Араик Араратович, 1995 г.р. Хачатрян Майис Вазгенович, 1987 г.р. Енокян Артак Самвелович, 2000 г.р. Есаян Вашиктор Гришаевич, 1986 г.р. Григорян Армен Гагикович, 1988 г.р. Ованнисян Грант Араратович, 1991 г.р. Симонян Геворг Григорьевич, 1987 г.р. Андреасян Жирайр Суликоевоч, 1977 г.р. Мартиросян Армен Сейранович, 1987 г.р. Мисакян Аркадий Тигранович, 1985 г.р. Карапетян Арутюн Гамлетович, 1996 г.р. Гогорян Арен Александрович, 1991 г.р. Гаспарян Сирекан Аарон, 1994 г.р. Варосян Аветик Арсенович, 1990 г.р. Оганян Вахтанг Агванович, 1996 г.р. Резервист Гулинян Нвер Жораевич, 1996 г.р. Резервист Арушанян Эдуард Грантикович, 1972 г.р. Срапионян Арман Артакович, 1999 г.р. Акопян Давид Гагикович, 2000 г.р.

До этого были опубликованы имена 834 погибших военнослужащих.