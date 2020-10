Умерла актриса, ставшая прообразом Белоснежки для американского мультфильма

Хореограф и актриса Мардж Чемпион, чья внешность послужила образом для главной героини мультфильма "Белоснежка и семь гномов (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937) американской компании Walt Disney, умерла в среду в возрасте 101 года. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, смерть Чемпион подтвердил ее сын Грегг, с которым она жила в штате Калифорния последние полгода. Дочь тренера по танцам, родившаяся в Лос-Анджелесе в 1919 году, начала свои занятия уже в три года, в 1937 году вышла замуж за художника-мультипликатора Артура Бэббитта, который создал персонажа Гуффи, а также принимал участие в работе над "Белоснежкой",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 1947 году вышла замуж за друга детства танцора Говера Чемпиона, вместе с которым они снялись в ряде фильмов и в собственном комедийном сериале "Шоу Мардж и Говера Чемпионов". Разведясь с Говером в 1960 году, Чемпион вновь связала себя узами брака в 1977 году с американским режиссером кино и телевидения Борисом Сагалом, родным братом советского актера Даниила Сагала. С 80-х годов прошлого века преподавала хореографию в Нью-Йорке, на протяжении многих лет входила в состав комитета американской высшей театральной награды "Тони".