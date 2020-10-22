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Армен Саркисян обсуждает с Жозепом Боррелем ситуацию в Нагорном Карабахе

Армен Саркисян обсуждает с Жозепом Боррелем ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян обсуждает с верховным комиссаром ЕС по иностранным делам и политике Жозепом Боррелем ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Верховный комиссар проводит обсуждения с президентом Армении, в том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе. Он уже трижды беседовал по телефону с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в ходе которых передал призыв ЕС, что военные действия должны быть немедленно прекращены, и переговоры должны быть возобновлены в формате, существующем под эгидой Минской группы ОБСЕ”, - сказал Петер Стано.


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