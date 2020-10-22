Конфликт Карабаха имеет одно решение - международное признание независимости Арцаха: Альфред де Заяс

Согласно убеждению бывшего независимого эксперта ООН Альфреда Мориса де Заяса, Нагорно-Карабахский конфликт имеет лишь одно решение - международное признание независимости Арцаха. Как передает «Арменпресс», Альфред Морис де Заяс написал об этом на своей странице в Twitter.

“Трагедия Нагорного Карабаха имеет лишь одно решение - международное признание независимости Арцаха, как в случае со Словенией, Хорватией, Боснией и Косово”, - написал Альфред Морис де Заяс.

Ранее Альфред Морис де Заяса написал, что Нагорный Карабах провозгласил свою независимость от Азербайджана еще в декабре 1991 года, и эта декларация соответствует современному международному праву. По словам Мориса де Заяса, к конфликту приводит не право Арцаха на самоопределение, а его несправедливый отказ. Он уверен, что президент Азербайджана Ильхам Алиев должен предстать перед Гаагским международным судом по обвинению в совершении акта агрессии.