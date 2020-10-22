Представители МККК посетили в Азербайджане плененную Азнив Багдасарян

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) встретились с Азнив Багдасарян, известным по видеоматериалу, опубликованному азербайджанцами 7 октября.

Об этом «Арменпресс» сообщила Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК). “Наши представители уже посетили Азнив Багдасарян, гражданку Армении, находящуюся в Азербайджане. Мы ничего не можем сказать о ее состоянии, но представители нашей делегации ознакомились с условиями ее содержания и с отношением к ней. Азнив Багдасарян также была предоставлена возможность связаться с членами ее семьи”, - сказал Зара Аматуни.

Ранее в социальных сетях появился видеоматериал, на котором азербайджанские военные якобы встречают в одном из сел Арцаха женщину, представляются ей весьма дружелюбно и спрашивают ее имя. В ответ женщина говорит, что ее зовут Азнив, она работает продавщицей в местном магазине. В видеоролике также был кадр, где госпожа Азнив, явно инсценировано, говорит азербайджанским военным ‘Добро пожаловать в ваш дом”. Позже выяснилось, что одним из военнослужащих на постановочной съемке был актер.

По официальным данным, в Азербайджане в плену находятся трое военнослужащих: Нарек Амирджанян, Арег Саркисян и Альберт Микаелян.

18 октября бакинское отделение Красного Креста посетило военнослужащих, захваченных в Азербайджане.

Лилит Демурян