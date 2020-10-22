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ЕС и США откроют 23 октября постоянный формат консультаций по Китаю

ЕС и США откроют 23 октября постоянный формат консультаций по Китаю

Внешнеполитическая служба ЕС и Госдепартамент США запустят 23 октября специальный постоянный формат консультаций об отношениях Запада с Китаем. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Еврокомиссии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет завтра переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, и в ходе этого разговора мы подтвердим запуск консультаций по Китаю между внешнеполитической службой ЕС и Госдепом США", - заявил он.


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