Татев Антонян назначена заместителем руководителя офиса Совета безопасности Армении

Решением премьер-министра Армении Татев Антонян назначена заместителем руководителя аппарата Совета безопасности. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am

“Руководствуясь частью 16 статьей 10, частью 3 статьи 16 Закона Республики Армения “О государственной службе” на основании пункта 151 приложения 147 решения N 1554-N Правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 г.

Назначить Татев Антонян заместителем руководителя аппарата Совета безопасности при аппарате Премьер-министра Республики Армения (код должности: 06-G25- 1-1). Установить ставку должностного оклада Татев Антонян в соответствии с Законом Республики Армения “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”, - говорится в решении премьера.

Решением премьер-министра от 20 октября Татев Антонян была освобождена от должности начальника отдела оборонной политики управления политики безопасности и основных документов офиса Совета безопасности при аппарате премьер-министра Республики Армения.