Алиев не исключил возможность встречи с Пашиняном в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность встречи с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном в Москве, однако отметил, что он пока не получил от президента России Владимира Путина приглашения посетить российскую столицу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом Алиев сказал в интервью японской газете “Nikkei”.

19 октября премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Би-би-си заявили, что они готовы встретиться.