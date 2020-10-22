ВОЗ призывает стороны карабахского конфликта защитить население и медицинские учреждения

Всемирная организация здравоохранения призывает стороны карабахского конфликта защитить мирное население и медицинские учреждения, в которых находятся раненые и больные.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении по нагорно-карабахскому конфликту, распространенном директором Европейского региона ВОЗ Хансом Клюге.

В заявлении, в частности, отмечается, что ВОЗ продолжает беспокоиться об эскалации военных действий в Нагорном Карабахе.

Выразив глубокую озабоченность, он отметил: “Военные действия уже способствуют резкому повышению эпидемии COVID-19. “Продолжающееся насилие и дальнейшее перемещение населения усугубят неопределенность ситуации со здравоохранением”.

В заявлении также подчеркивается, что конфликт напрямую подрывает систему здравоохранения, больше обременяя ее. Это происходит в то время, когда количество случаев COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти.

“ВОЗ призывает не терять время и не жалеть усилий, чтобы предотвратить угрозы общественного здоровья, которые являются беспрецедентными.

ВОЗ призывает все стороны конфликта защищать мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом, а также в медицинских учреждениях, предназначенных для раненых и больных.

В контексте COVID-19 особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы предпринимать надлежащие ответные меры против эпидемии. Немедленное прекращение боевых действий жизненно важно для обеспечения доступа к медицинской помощи, это фундаментальное право человека”, - говорится в заявлении ВОЗ.

14 октября пресс-служба Армии обороны сообщила, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одной из больниц, расположенных на северо-востоке Арцаха, где получали лечение и мирные жители.