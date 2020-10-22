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Viasat заверяет, что продукция, используемая для “Байрактаров”, больше не будет поставляться Турции

Viasat заверяет, что продукция, используемая для “Байрактаров”, больше не будет поставляться Турции

Американская компания “Viasat” заверила американских армян, что прекратит все поставки в Турцию. Продукция компании использовалась для создания беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”. Американцы армянского происхождения провели акцию протеста перед зданием компании “Viasat”,  в помещении компании прошли переговоры.

Активистка Кристине Аладжян после встречи с представителем “Viasat” Кеном Петерманом заявила, что в компании не знали о том, что их продукция используется террористами. По словам Халаджян, Петерсон добавил, что “Viasat” приостановит все поставки в Турцию и потребует объяснений от официального Вашингтона.

“Они больше не будут получать нашу продукцию, я очень благодарен этим мирным протестам, направленным на прекращение терроризма”, - сказал представитель “Viasat”.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на страницу активистки в социальной сети, с которой велась прямая трансляция. По словам активистки, на самом деле это большое достижение, благодаря усилиям калифорнийских армян эта военная техника больше не будет поставляться в Турцию. “Viasat” прекратит все поставки в Турцию.

Ожидается, что компания сделает официальное заявление. Представитель “Viasat” дал интервью телеканалу FOX5 во время акции американцев армянского происхождения. Ожидается и реакция этого канала.


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