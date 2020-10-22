Viasat заверяет, что продукция, используемая для “Байрактаров”, больше не будет поставляться Турции

Американская компания “Viasat” заверила американских армян, что прекратит все поставки в Турцию. Продукция компании использовалась для создания беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”. Американцы армянского происхождения провели акцию протеста перед зданием компании “Viasat”, в помещении компании прошли переговоры.

Активистка Кристине Аладжян после встречи с представителем “Viasat” Кеном Петерманом заявила, что в компании не знали о том, что их продукция используется террористами. По словам Халаджян, Петерсон добавил, что “Viasat” приостановит все поставки в Турцию и потребует объяснений от официального Вашингтона.

“Они больше не будут получать нашу продукцию, я очень благодарен этим мирным протестам, направленным на прекращение терроризма”, - сказал представитель “Viasat”.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на страницу активистки в социальной сети, с которой велась прямая трансляция. По словам активистки, на самом деле это большое достижение, благодаря усилиям калифорнийских армян эта военная техника больше не будет поставляться в Турцию. “Viasat” прекратит все поставки в Турцию.

Ожидается, что компания сделает официальное заявление. Представитель “Viasat” дал интервью телеканалу FOX5 во время акции американцев армянского происхождения. Ожидается и реакция этого канала.