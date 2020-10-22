Глава центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарства от COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил академик, неверно рассматривать лекарства как альтернативу вакцин и они никогда не смогут стать заменой прививкам.

"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса", — указал Гинцбург в беседе с "Известиями".

Поэтому, как объяснил медик, лекарства и вакцина могут лишь дополнять друг друга.

Однако собеседник издания подчеркнул, что ситуация может принципиально измениться. Это произойдет после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя COVID-19.

Министерство здравоохранения России в августе зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции под названием "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.