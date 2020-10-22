В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус

Протокольный департамент МИД КНДР известил посольства и представительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по словам северокорейской стороны, может с частицами пыли занести в Республику коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Протокольный департамент МИД КНДР известил наше посольство и другие аккредитованные здесь дипломатические миссии, а также представительства международных организаций о том, что в связи с ожидаемым приближением со стороны Китая пыльной бури всем иностранцам, находящимся в КНДР, настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября с.г. исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

"Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами "желтой пыли" на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа", - добавили в посольстве.

Российская дипмиссия отметила, что аналогичное предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП "РасонКонТранс" в Расоне. Посольство добавило, что российская сторона будет выполнять рекомендации северокорейских властей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи поблагодарил свой народ за то, что в стране нет больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.