Парламент Каталонии принял резолюцию, осуждающую обстрелы Азербайджаном гражданского населения

Парламент Каталонии 21 октября принял заявление, в котором призывает положить конец военным действиям в Нагорном Карабахе, осуждает нападения вооруженных сил Азербайджана на гражданское население Арцаха и поддерживает конструктивные переговоры между сторонами, направленные на мирное урегулирование проблемы, которое должно быть основано на волеизъявлении большинства народа Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Испании.