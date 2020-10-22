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Парламент Каталонии принял резолюцию, осуждающую обстрелы Азербайджаном гражданского населения

Парламент Каталонии принял резолюцию, осуждающую обстрелы Азербайджаном гражданского населения

Парламент Каталонии 21 октября принял заявление, в котором призывает положить конец военным действиям в Нагорном Карабахе, осуждает нападения вооруженных сил Азербайджана на гражданское население Арцаха и поддерживает конструктивные переговоры между сторонами, направленные на мирное урегулирование проблемы, которое должно быть основано на волеизъявлении большинства народа Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Испании.


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