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Тиран Хачатрян, Андраник Пилоян и Гарегин Погосян награждены Орденом Отечества

Тиран Хачатрян, Андраник Пилоян и Гарегин Погосян награждены Орденом Отечества

Указами президента Республики Армения за исключительные заслуги в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, командир N-ской воинской части Министерства обороны Республики Армения, полковник Гарегин Самвелович Погосян командир N - ской воинской части Министерства обороны Армении, генерал-майор Андраник Суренович Пилоян первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенант Тиран Вазгенович Хачатрян награждены Орденом Отечества.


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